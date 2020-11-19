Главы МИД Армении и РФ готовы продолжать развивать армяно-российские союзнические отношения

Новоназначенный министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 19 ноября телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр иностранных дел РФ Лавров поздравил министра Айвазяна со вступлением в должность министра иностранных дел Армении. В этом контексте была подчеркнута обоюдная готовность продолжать развивать армяно-российские союзнические отношения во всех сферах, в том числе по вопросам региональной безопасности.

Собеседники коснулись деталей практической реализации совместного трехстороннего заявления от 10 ноября и деятельности российской миротворческой миссии в Арцахе.

Министры иностранных дел также обсудили ситуацию в Арцахе и регионе. В этом контексте были затронуты усилия, направленные на урегулирование гуманитарной ситуации в Арцахе, а также встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, состоявшаяся в Москве накануне.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о предстоящем графике армяно-российского сотрудничества.