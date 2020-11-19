Закрыт участок Гудаури-Коби автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс
Из-за неблагоприятных погодных условий участок Гудаури-Коби автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыт.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница посольства Армении в Грузии в Facebook.
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