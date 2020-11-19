Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового посла в Армению, передает Арменпресс со ссылкой на БелТА. Новым послом Беларуси в Армении станет экс-генпрокурор Беларуси Александр Конюк.

Лукашенко подчеркнул, что у Беларуси и с Арменией блестящие отношения.

"Поддерживайте эти отношения и делайте так, чтобы нас ни в чем не заподозрили. Это две республики, которые должны в будущем жить мирно. Мы очень хорошие отношения с Ереваном и с Баку поддерживали и будем поддерживать. Ну, случилось так, что поделаешь, можно посочувствовать. И люди погибли. Но, слава богу, что хоть горячая война закончилась. Поэтому будем исходить из этого", - заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также назначил послов в Китай, Пакистан, Азербайджан и Кению.

Послом в Азербайджане стал бывший министр обороны и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.