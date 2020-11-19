Италия одной из первых получит вакцину против COVID-19, заявил Ди Майо

Италия станет одной из первых стран мира, которая получит вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.

"Италия участвует в двух крупных международных соглашениях с компанией Pfizer и с AstraZeneca, которые наиболее далеко продвинулись вперед и добились большого успеха в испытаниях. Италия будет в числе первых стран в мире, которые получат вакцину", - заявил он в четверг, выступая в четверг в эфире радиостанции Radio Anch'io.

Заявления Ди Майо базируются не только на соглашениях с двумя указанными фармацевтическими компаниями, но и на национальном плане вакцинации, который был разработан комиссаром по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури. В этом документе, который был публикован в четверг, говорится о том, что уже в конце января на Апеннины поступят 3,4 миллиона доз вакцины Pfizer, что позволит привить от коронавируса 1,7 миллиона человек.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что работа над национальным планом вакцинации была начата в начале ноября, первые партии вакцины против COVID-19 должны поступить уже в декабре, однако для начала массовой вакцинации "по-видимому, придется дождаться весны".