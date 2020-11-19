Samsung готовит недорогой смартфон с гибким экраном

Южнокорейская компания Samsung собирается выпустить удешевленный вариант смартфона со складным дисплеем. Информацию о новом смартфоне подтвердил в Twitter авторитетный инсайдер Росс Янг, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Предположительно, смартфон получит название Galaxy Z Flip Lite, то есть станет продолжением гибкой раскладушки Z Flip. Интересно, что в удешевленной модели будет сохранено ультратонкое стекло, используемое в Z Flip.

Информацию о сроках выхода, характеристиках и цене новинки сетевой информатор не раскрыл.