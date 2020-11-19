Суд отклонил ходатайство об аресте Ашота Минасяна

Суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство об аресте воина-освободителя Ашота Минасяна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Арам Вардеванян.

Ашот Минасян обвиняется по ч. 1 ст. 35-300 (приготовление к узурпации государственной власти), ст. 35-305 (приготовление к убийству государственного, политического или общественного деятеля) и ст. 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) УК Армении.