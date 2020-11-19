Суд отклонил ходатайство об аресте Ашота Минасяна
16:44, 19 Ноябрь, 2020
Суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство об аресте воина-освободителя Ашота Минасяна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Арам Вардеванян.
Ашот Минасян обвиняется по ч. 1 ст. 35-300 (приготовление к узурпации государственной власти), ст. 35-305 (приготовление к убийству государственного, политического или общественного деятеля) и ст. 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) УК Армении.
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