Лидеры ЕС могут обсудить санкции против Турции

Глава МИД ФРГ Хайко Маас допустил, что лидеры стран ЕС на саммите в декабре могут обсудить санкции против Анкары за ее действия в Восточном Средиземноморье.

"Каждый раз, к сожалению, происходят новые провокации, поэтому это в руках Турции. Если до декабря не будет позитивных сигналов из Турции, если будут дальнейшие провокации, как визит Эрдогана на Северный Кипр, то будут очень сложные дискуссии (на саммите лидеров ЕС в декабре)", - заявил Маас перед совещанием глав МИД ЕС в формате видеоконференции.

Пока, по его словам, попытки урегулирования конфликта между Турцией и Грецией с Кипром не привели к результатам, на которые рассчитывают в Европе. Отвечая на вопрос, возможны ли санкции против Анкары, министр подчеркнул, что в ЕС поднимали этот вопрос и ранее. Маас не назвал конкретные страны, но намекнул на Кипр и Грецию, которые в текущем году ставили этот вопрос в рамках европейских дискуссий. "Если не будет улучшений в отношении Турции, то я исхожу из того, что тема (санкций) вновь будет играть роль на совете ЕС в декабре", - заявил Маас,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В последнее время отношения между Афинами и Анкарой резко обострились. Это связано с тем, что турецкое судно Oruc Reis проводит сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность. Турция ведет также исследования возле Кипра.