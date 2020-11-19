Время в Ереване: 11:07:36,   19 Ноябрь

Общественная организация «Орран» готова обеспечить детей Арцаха зимней одеждой

Общественная организация «Орран» готова обеспечить детей Арцаха зимней одеждой

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Благотворительная общественная организация «Орран» предоставит зимнюю одежду детям, прибывающим в Армению из Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», общественная организация призывает родителей 6-14-летних арцахских детей, нуждающихся в зимней обуви или куртках, звонить в "Орран" по следующим номерам телефонов: 010 53-51-67, 010 53-86-72, 094 43-08-69:

Наличие свидетельства о рождении или его копии обязательно.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации