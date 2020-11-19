Общественная организация «Орран» готова обеспечить детей Арцаха зимней одеждой

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Благотворительная общественная организация «Орран» предоставит зимнюю одежду детям, прибывающим в Армению из Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», общественная организация призывает родителей 6-14-летних арцахских детей, нуждающихся в зимней обуви или куртках, звонить в "Орран" по следующим номерам телефонов: 010 53-51-67, 010 53-86-72, 094 43-08-69:

Наличие свидетельства о рождении или его копии обязательно.