Минздрав США отказался работать с Байденом

Министерство здравоохранения США не будет работать с командой объявившего о своей победе на президентских выборах Джо Байдена до тех пор, пока Управление общих служб США (GSA) не признает его победу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу ведомства Алекса Азара.

"Мы очень ясно заявили, что когда GSA установит (кто победил - ред.), мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку. Мы следуем руководящим принципам", - подчеркнул Азар.

Ранее газета Politico сообщала, что глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается соблюсти формальность и признать победу Байдена на президентских выборах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Рон Клайн, которого Джо Байден намерен назначить руководителем аппарата Белого дома, ранее заявил, что Управление общих служб США должно одобрить начало передачи власти на следующей неделе.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп намерен отстаивать собственную победу в суде.