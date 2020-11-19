Отряд «Ереван» вернулся из Арцаха

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. После прохождения военной службы отряд «Ереван», согласно приказу, вернулся из Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил мэр Еревана Айк Марутян.

Мэр напомнил, что отряд покинул Ереван 1 ноября, а 7 ноября поступил на военную службу в Арцахе.

«Благодарю всех добровольцев, своих соратников за добросовестную службу. Выносливости и терпения всем нам», - сказал Марутян.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Али подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Война была остановлена 10 ноября, в 01:00 российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. Всего планируется задействовать 1960 российских военнослужащих, 90 единиц бронетехники, 380 единиц техники и спецтехники.