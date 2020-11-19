В Пекине надеются, что США изменят свое отношение к развитию Китая

Китай надеется, что США изменят свое отношение к активному развитию КНР, так как причина осложнения отношений между двумя странами при Дональде Трампе заключалась в нежелании Вашингтона признать право Пекина на развитие, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью газете Asharq Al-Awsat.

"Основная причина серьезных трудностей, с которыми столкнулись китайско-американские отношения (во время президентства Трампа – ред.), заключается в том, что некоторые политики в США рассматривают отношения двух стран, исходя из менталитета "игры с нулевой суммой" и идей времен "холодной войны", они не хотят признавать и уважать право Китая на развитие, а также не желают видеть успеха страны с активно развивающейся экономикой", - заявил Ван И,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, подобное одностороннее и агрессивное мышление нарушает основные нормы международных отношений и правила честной рыночной конкуренции.

"Надеемся, что США вернутся к рациональности, будут объективно и справедливо относиться к развитию Китая и других стран с активно развивающейся экономикой, будут двигаться навстречу Китаю, а также способствовать скорейшему возврату китайско-американских отношений на путь здорового и стабильного развития", - добавил он.