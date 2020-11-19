Нужно сделать выводы и прийти к правильным заключениям: премьер представил директора СНБ

Премьер-министр Никол Пашинян представил руководящему составу Службы национальной безопасности новоназначенного директора СНБ Армена Абазяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что сейчас наше государство переживает непростые времена, когда СНБ должна исполнить свою роль опоры государства. “Уверен, что так и произойдет. Конечно, сейчас наступили времена, когда нам нужно проанализировать, что произошло и почему. Должен сказать, что мой вывод остается прежним. Самая сложная и самая большая проблема для нас заключается в том, что, к сожалению, мы не смогли достичь должного уровня институционального становления в нашей стране. По сути, после 2018 года мы вывели системную коррупцию и олигархию из системы государственного управления, но за это время мы не смогли построить столь же эффективные системы в иной логике. Для этого были объективные, субъективные причины. Например, в случае со Службой национальной безопасности, самой большой задачей и самым большим вызовом для меня было то, что нужно сделать так, чтобы, с одной стороны - извините за это слово - не сломать систему, а с другой стороны - привести ее в соответствие с вызовам времени.

В этом смысле это сложная задача, которую мы еще не решили, но должны решить. Люди, независимо от своих взглядов, места работы, характера, образования трезвели, когда слышали о Службе национальной безопасности, но не в негативном контексте, а осознавая, что речь идет об органе, который обеспечивает правопорядок и безопасность, в первую очередь обеспечивает государственную безопасность, безопасность гражданина и т.д. Удовлетворяет ли нас этот уровень? Я не думаю, что мы достигли такого уровня, и наша задача - поднять эту планку на новый уровень, на такой уровень, чтобы это произошло в общественном сознании”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян поблагодарил экс-директора СНБ Аргишти Кярамяна за проделанную работу, отметив, что последний принял должность в трудные времена. Премьер-министр выразил уверенность, что потенциал г-на Кярамяна будет использован в процессе становления нашего государства.

Премьер-министр поблагодарил Армена Абазяна за проделанную трудную работу, так как он вступил в должность в еще более сложной ситуации.

“Хочу пожелать успехов Армену Абазяну и всем присутствующим. Мы должны сделать выводы из того, что произошло, должны поговорить, обсудить, что произошло и почему. Мы должны суметь сделать правильные выводы. Я уверен, что большая часть информации о том, что и как произошло, сосредоточена именно в этом зале. Но очень важно суметь обработать эту информацию, проанализировать ее, сделать из нее выводы, потому что можно просто иметь огромное количество этой информации, но не суметь ее понять, не суметь обработать, не суметь сделать выводы. Так что впереди у нас много тяжелой работы, в том числе, по части обеспечения общественной и государственной безопасности.

Мы должны принять этот вызов, противостоять ему, имея целью укрепление нашего государства, имея целью становление реальных институтов нашего государства, имея целью создание такой ситуации, когда наши заявления о защите наших государственных интересов будут обеспечены конкретными институциональными гарантиями, чтобы мы смогли преодолеть установленные нами планки”, - сказал премьер-министр Пашинян.

Аргишти Кярамян поблагодарил премьер-министра и сотрудников СНБ за совместную работу. “Для меня было большой честью служить в системе СНБ, даже столь короткое время. Хочу также пожелать удачи Армену Абазяну, который вступает на этот важный пост в очень сложный период. Уверен, господин Абазян добьется успеха, и да хранит Бог всех нас”, - сказал Кярамян.

В свою очередь, Армен Абазян поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие и отметил, что вместе с коллегами приложит все усилия для того, чтобы Конституция Армении действовала на постоянной основе. “Любое должностное лицо, независимо от занимаемой должности в рамках установленных законов будет наказано при совершении противоправных действий. Хочу поблагодарить своих коллег за патриотическую, очень ответственную работу, которая проводится с 27 сентября и по сей день в рамках текущих процессов”, - сказал новоназначенный директор СНБ.