Дипломатический фронт сейчас самый важный и загруженный: Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что новоназначенный министр иностранных дел Ара Айвазян сможет объединить всю дипломатическую систему и сосредоточиться на решении наших национальных и государственных проблем. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр РА заявил во время представления новоназначенного министра в МИД.

«Конечно, мы находимся в очень сложном периоде, когда если считать, что в какой-то мере военное бремя уменьшается, в силу известных обстоятельств, соответственно, увеличивается дипломатическое бремя, и именно дипломатический фронт является сейчас самым важным изагруженным. В этой связи я надеюсь, что новоназначенный министр сможет объединить всю дипломатическую систему и сосредоточиться на решении наших национальных и государственных проблем», - сказал премьер.

Он также выразил надежду, что бывший министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, пользующийся большим уважением и авторитетом в системе, окажет содействие в этом вопросе.

Никол Пашинян отметил важность формулировки задач, потому что, по его словам, иногда возникают проблемы при их формулировании. «Все это необходимо проанализировать, делаться выводы, мы должны не бояться быть смелыми в этих выводах, быть жестокими по отношению к себе, чтобы выйти из всего этого более сильными», - сказал премьер-министр и пожелал Ара Айвазяну успехов в его дальнейшей деятельности.