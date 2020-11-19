Новоназначенный министр ИД Армении уверен, что на данном этапе они постараются сделать невозможное
ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Новоназначенный министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян заверяет, что дипломатическая армия продолжит использовать весь свой потенциал, 30-летний профессиональный опыт, преданность делу и решимость, чтобы противостоять судьбоносным вызовам и находить достойные и эффективные решения. Как сообщает "Арменпресс", новоназначенный министр иностранных дел РА сказал об этом во время встречи в МИД, на которой премьер-министр представил новоназначенного министра.
По словам новоназначенного министра иностранных дел, продолжение героической борьбы Арцаха за выживание постепенно переносится с поля боя на дипломатическое поле; все хорошо понимают огромную ответственность, которую они несут перед историей государства, народа и народа. «Принято говорить, что дипломатия - это искусство возможного. Вчера, сегодня и завтра мы все это делали. Мы делаем все, что в наших силах. Я уверен, что на данном этапе мы постараемся сделать невозможное. Господин премьер-министр, хочу заверить вас, наш народ, граждан Республики Армения, Арцаха, наших сестер и братьев в диаспоре, здесь каждый понимает, что настоящее и будущее нашей страны зависят от него. Еще раз спасибо, господин премьер-министр. Помоги нам Бог», - сказал министр иностранных дел.
Ара Айвазян поблагодарил премьер-министра Пашиняна за поручение ему ответственной должности министра иностранных дел в это непростое время. «Как кадровый дипломат я воспринимаю ваше решение как доверие к МИД Армении. Я принял решение на основании вашего предложения в качестве государственного служащего, полностью осознавая всю тяжесть ответственности, но в то же время зная, чувствуя, что наша дипломатическая семья окажет безоговорочную поддержку, поддержит это наше заветное дело», - сказал Айвазян.
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