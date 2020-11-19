Илон Маск поднялся на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на третью строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Facebook Марка Цукерберга, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

По итогам торгов среды состояние Маска выросло на 10,2 миллиарда долларов - до 120 миллиардов долларов. Цукерберг опустился на четвертое место, потеряв за день чуть более 1 миллиарда долларов. Теперь его капитал оценивается в 103 миллиарда долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Такая динамика связана с новостями о компании Tesla. В декабре она будет добавлена в индекс широкого рынка S&P 500. Во вторник акции компании подскочили на 8,2%, в среду - на 10,2%.

На первом месте рейтинга BBI находится основатель Amazon Джефф Безос, его состояние составляет 183 миллиарда долларов. На втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом 128 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.