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Межгосударственные дороги из Армении в Арцах проходимы

Межгосударственные дороги из Армении в Арцах проходимы

СТЕПАНАКЕРТ, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Межгосударственные дороги из Республики Армения в Арцах проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

«Движение в Арцах разрешено и по трассе Варденис-Сотк-Карвачар, и по участку Горис-Бердзор-Шуши.

Безопасность движения через город Шуши в Степанакерт обеспечивают российские миротворческие силы. Кстати, это разрешено только гражданскому населению. Противопоказано в униформе или при оружии.

На дорогах в поворотах Сотка плохая видимость. В некоторых местах идет снег», - говорится в заявлении.


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