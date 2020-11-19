Мы фактически признали Арцах: Егоян коснулся целесообразности официального признания Арцаха

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Член фракции «Мой шаг» Национального Собрания РА Арман Егоян не знает, повлияет ли официальное признание независимости Республики Арцах во время войны на боевые действия. Как сообщает «Арменпресс», Егоян сказал об этом во время парламентского брифинга.

«Могло быть два подхода: в стадии неудач признать то, что осталось, или дождаться прорыва, когда мы были сильными, затем признать. Оба подхода могут быть эффективными. Если бы мы признали, мы бы в действительности признали то, что осталось. Признание Арцаха Арменией может кое-что изменить к лучшему или к худшему. Мы фактически признали Арцах, например, мы предоставляем Арцаху межгосударственный кредит. Я не знаю, в какой степени признание Арцаха де-юре повлияет на боевые действия или процесс дальнейшего признания Арцаха», - сказал Егоян.

Касаясь вопроса, можно ли сейчас внести в Национальное собрание законопроект о признании независимости Арцаха, Егоян отметил, что это возможно, и обсуждения по этому вопросу, если таковых нет, состоятся.

Норайр Шогикян