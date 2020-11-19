Премьер-министр представил новоназначенного главу МИД Ара Айвазяна

Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство иностранных дел и представил аппарату МИД новоназначенного министра Ара Айвазяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поблагодарил бывшего министра Зограба Мнацаканяна за работу, проделанную в этот сложный период. “Конечно, мы переживаем очень сложный и тяжелый период, когда, если учесть, что в какой-то мере военное бремя уменьшается в силу известных обстоятельств, соответственно увеличивается дипломатическое бремя, и именно дипломатический фронт является сейчас самым важным и загруженным. В этой связи надеюсь, что новоназначенный министр сможет всю дипломатическую систему объединить и сконцентрировать на решении наших национальных и государственных задач. Надеюсь, что господин Мнацаканян, пользующийся большим уважением и авторитетом в системе, окажет помощь в этом вопросе”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул важность формулирования задач, потому что, по его словам, иногда возникают проблемы при их формулировании. “Все это должно быть проанализировано, должны быть сделаны выводы, мы не должны бояться быть смелыми в этих выводах, быть жесткими по отношению к себе, чтобы мы могли выйти из всего этого более сильными”, - отметил премьер-министр, пожелав Ара Айвазяну успехов в его дальнейшей деятельности.

Зограб Мнацаканян поблагодарил премьер-министра за доверие и совместную работу и пожелал успехов Ара Айвазяну. “Я не сомневаюсь, что г-н Айвазян обладает необходимым потенциалом, чтобы возглавить МИД и продвигать нашу национальную повестку дня во внешней политике. Я хочу поблагодарить Вас, господин премьер-министр, за ваше доверие к системе и за поддержку на протяжении этих лет, которая позволила нам укреплять и повышать профессионализм системы. Не сомневаюсь, что у МИД очень сильный потенциал, чтобы продвигать национальную повестку и государственные интересы Армении в этот ответственный период. Также, господин премьер-министр, хочу поблагодарить Вас за важную повестку дня, которую Вы продвигаете, - укрепление демократических основ Армении. В конце концов, внешняя политика - это продолжение внутренней политики, и наш дипломатический потенциал и возможности наиболее успешны, когда наш тыл силен и мы можем предстать перед миром как сильное, уверенное в себе государство и народ. Мы переживаем очень ответственный период. Я не сомневаюсь, что для нашего народа этот период будет решительным в плане укрепления нашей страны, обеспечения свободной и процветающей жизни в Армении”, - сказал Зограб Мнацаканян.

В свою очередь, Ара Айвазян поблагодарил премьер-министра Пашиняна за то, что ему доверен ответственный пост министра иностранных дел в это непростое время. “Как кадровый дипломат я воспринимаю Ваше решение также как доверие к внешнеполитическому ведомству Армении. Я как государственный служащий принял решение на основании Вашего предложения, полностью осознавая всю ответственность бремени, но в то же время зная, чувствуя, что наша дипломатическая семья окажет безоговорочную поддержку и поддержит это наше заветное дело”, - сказал Айвазян.

По словам новоназначенного министра иностранных дел, продолжение героической борьбы Арцаха постепенно переносится с поля боя на дипломатическое поле, и все хорошо понимают огромную ответственность, которую они несут перед государством, народом и историей. “Дипломатическая армия, центральный аппарат и наши дипломатические представительства будут и впредь максимально использовать наш потенциал, 30-летний профессиональный опыт, преданность делу и решимость, чтобы противостоять этим фатальным вызовам и проложить путь к достойным и эффективным решениям. Принято говорить, что дипломатия – искусство возможного, вчера, сегодня и завтра мы сделали и делаем все возможное. Я уверен, что на данном этапе мы постараемся сделать и невозможное. Господин премьер-министр, хочу заверить Вас, наш народ, граждан Республики Армения, Республики Арцах, наших сестер и братьев в диаспоре, что все здесь понимают, что настоящее и будущее нашей страны зависят от них. Еще раз благодарю, господин премьер-министр, и Бог нам в помощь”, - отметил министр иностранных дел.

Подводя итоги, премьер-министр Пашинян пожелал всем дипломатам успехов в их дальнейшей деятельности и подчеркнул важность становления и укрепления государственных институтов, которые будут служить интересам государства и народа.