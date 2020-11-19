В этой ситуации именно Никол Пашинян является стабилизирующим фактором: Лена Назарян

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Смена премьер-министра не приемлема для фракции «Мой шаг» Национального Собрания РА, даже если новый премьер-министр снова будет представителем правящей партии.

Как сообщает «Арменпресс», об этом 19 ноября в ходе парламентских брифингов заявила вице-спикер НС Лена Назарян.

"Нет, этот вариант неприемлем. Как это ни парадоксально звучит, но именно Никол Пашинян является стабилизирующим фактором в этой ситуации. Вчера на площади Республики собрались люди в поддержку премьер-министра. Только премьер-министр мог поговорить с этими людьми, призвав их вернуться домой и не нагнетать обстановку. Не думаю, что какой-то другой человек, кандидат, лидер может стабилизировать ситуацию. «Фактор Никола Пашиняна в этой ситуации скорее стабилизирует, чем дестабилизирует», - сказал Назарян.

16 парламентско-внепарламентских оппозиционных партий проводят митинги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Норайр Шогикян