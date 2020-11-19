Первый том книги Обамы установил рекорды в первый день продаж

Первый том книги бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" установил рекорды в первый день продаж, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление издателя Penguin Random House.

Сообщается, что во вторник в США и Канаде было продано 887 тысяч экземпляров, включая те, что были предварительно заказаны.

Первый день продаж книги Обамы стал рекордным для компании-издателя. По данным СМИ, книга Обамы обошла "Становление" - мемуары его жены Мишель, в 2017 году в первый день продаж было продано 725 тысяч копий,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первый том мемуаров Обамы A Promised Land ("Земля обетованная") поступил в продажу 17 ноября. Сообщается, что в первом томе Обама расскажет "историю своей невероятной одиссеи от молодого человека, ищущего себя как личность, до лидера свободного мира". Книга будет посвящена как пути Обамы к победе на выборах, так и событиям во время его президентства.

Более ранние книги Обамы пользовались успехом у читателей. Так, за книгу "Дерзость надежды" он получил 8,8 миллиона долларов. Еще одна книга "Мечты моего отца" принесла автору 6,8 миллиона долларов.