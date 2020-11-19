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В Национальном Собрании началось внеочередное заседание

В Национальном Собрании началось внеочередное заседание

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Национальном Собрании Республики Армения началось внеочередное заседание. Как сообщает "Арменпресс", в повестку внеочередного заседания включены два вопроса.

Депутаты обсудят продление срока отчисления кредитного соглашения «Кавказская сеть электропередач III (второй этап программы): линия-передатчик Армения-Грузия" и проект закона Республики Армения “О ратификации измененного графика погашения письма-соглашения”.

Парламентариям также будет представлен проект закона о внесении дополнений в закон РА «О военной службе и статусе солдата», автором которого является депутат от фракции «Мой шаг» Мхитар Айрапетян.

 

Норайр Шогикян


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