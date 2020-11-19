Оппозиционные фракции НС вновь выступят с предложением о созыве внеочередного заседания НС

Фракции “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения” Национального собрания Республики Армния вновь выступят с инициативой созыва внеочередного заседания. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге в парламенте заявила депутат от “Процветающей Армении” Шаке Исаян.

По словам Исаян, помимо инструментов митинга они используют еще и парламентские инструменты. Она напомнила об инициативе их фракции о созыве внеочередного заседания и отметила, что депутаты фракции “Мой шаг” не пришли на заседание совета, и из-за отсутствия кворума они не смогли внести эту повестку в парламент. Вопрос касается отставки премьера.

“Мы, фракция “Просвещенная Армения”, сегодня вновь обратимся к Национальному собранию с призывом инициировать внеочередное заседание с той же повесткой дня”, - сказала Шаке Исаян.