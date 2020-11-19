Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на разных территориях - в общей сложности в 16 га
10:36, 19 Ноябрь, 2020
В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 25 июня поступило 30 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более на разных травяных участках республики.
В частности:
В городе Масис Араратской области - 350 кв/м;
В селе Ринд Вайоц Дзорской области - 15 га, на участке вдоль автодороги Агавнадзор-Арени - 1 га.
Пожарные-спасатели потушили пожары на вышеуказанных территориях в общей сложности в 16 га.
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