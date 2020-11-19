Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на разных территориях - в общей сложности в 16 га

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 25 июня поступило 30 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более на разных травяных участках республики.

В частности:

В городе Масис Араратской области - 350 кв/м;

В селе Ринд Вайоц Дзорской области - 15 га, на участке вдоль автодороги Агавнадзор-Арени - 1 га.

Пожарные-спасатели потушили пожары на вышеуказанных территориях в общей сложности в 16 га.