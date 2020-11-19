Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты
09:50, 19 Ноябрь, 2020
Государственная некоммерческая организация “Дорожный департамент” сообщает, что по положению на 9:00 19 ноября на дорогах Апарана, Арагаца, Степанавана, Туманяна, Ноемберяна и Чамбарака идет снег, на дорогах Дилижана и Иджевана - дождь.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, в Ноемберяне туман, видимость - 40 метров. На автодороге Горис-Сисиан местами гололед. Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты. Во избежание аварий, пробок водителям рекомендуется использовать только зимние шины.
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