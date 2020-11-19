Скончался Манвел Григорян

Скончался бывший депутат Национального собрания Армении, бывший председатель Союза добровольцев “Еркрапа” Манвел Григорян.

Манвел Григорян родился 14 июля 1956 году в Армавирской области.

Он имел звание генерал-лейтенанта. Манвел Григорян обвинялся в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 101 млн драмов, уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд драмов, растрате более 1 млрд драмов из государственных средств и организации хищения имущества с вымогательством стоимостью 37 млн драмов.