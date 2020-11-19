Газета “Айастани Анрапетутюн”: Отклики чешской и польской прессы на события вокруг Арцаха

Война, навязанная Азербайджаном Арцаху, противник осмелился развязать только после того, как Турция решила не только поставлять оружие и боеприпасы, но и вовлечь в боевые действия своих солдат и специалистов, сирийских, ливийских и афганских наемников, когда Пакистан подтвердил свою поддержку, Израиль пообещал поставлять бесчисленное количество дронов и другого оружия. Тщательное обследование, которое мы скоро проведем, я уверен, выявит и новые силы, которые всячески поддерживали врага, но даже в этих условиях армянские силы Арцаха в одиночку выдерживали сильное давление врага и были готовы к продолжению борьбы.

Мировая пресса широко освещает эти события, в том числе и чешские и польские СМИ, которые в настоящее время обсуждают, как Россия проявила себя в Арцахе, которую в результате заявления, подписанного руководителями Армении, Азербайджана и России можно считать победительницей. Каковы уроки карабахского конфликта?

С первых же дней войны чешская газета “Seznam zpravy” писала о готовности армянского народа бороться, его патриотическом настрое и стремлении бороться до конца за свою Родину, а чешский “Denik”, ведущий репортаж из Степанакерта, был осторожнее, подчеркивая, что число жертв постепенно увеличивается, а мирные жители переезжают в Ереван.

Авторы упомянутых статей также писали об истоках конфликта и понимали невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев.

“Армяне и азербайджанцы похожи по укладу жизни и по обычаям, но когда вы говорите им об этом, они удивляются. Ненависть между ними настолько глубока, что они не смогут жить рядом друг с другом”, - так описал ситуацию польский “Newsweek Polska”.

В своих репортажах авторы оценивали ситуацию с явной симпатией к армянской стороне, пытаются найти истоки конфликта и показать отношение мира к нему, подчеркивая, что Азербайджан развязал войну по команде Турции.

“Инфо” (Чехия): “Карабах - окровавленный сад”

Еще в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою поддержку Азербайджану. “Мы будем рядом с нашими братьями и закончим то, что начали наши предки”, - сказал он, явно имея в виду 1915 год, Геноцид армян, совершенный турками, когда за один год было убито 1,5 миллиона армян - мужчин, женщин и детей.

По словам аналитика Сета Фрицмана, 25 сентября, за два дня до нападения, Анкара приказала проправительственным СМИ распространить информацию об опасности, исходящей от Курдской рабочей партии в Армении. “Daily Sabah” писала: “Армения террористов из Народных сил самообороны (YPG) Сирии и Ирака и Рабочей партии Курдистана (PKK) отправляет для обучения в оккупированный Нагорный Карабах”. Турция заключила в тюрьмы почти всех журналистов, и нет СМИ, которые смогли бы выступить против этого приказа правительства. Таким образом, Анкара предоставила “возможность для начала войны”, для своей запланированной агрессии.

“IDNES” (Чехия): “Совместное проживание возможно, карабахские армяне не отказываются от него”

“Москва должна быть очень осторожной в Карабахе, но в конечном итоге ее дипломатическая позиция более выгодна. Россия - единственная страна, которая может заставить обе страны сесть за стол переговоров”, - сказал Славомир Горак, политолог из Института международных исследований Карловарского университета.

“Фронда” (Польша): “Россия заинтересована в сохранении горячей точки на Кавказе”

“После прекращения огня в 1994 г. русские сосредоточили внимание не столько на Армении, сколько на балансе сил между ней и Азербайджаном. Как и везде, Москва заинтересована в сохранении очага конфликта, который может обостряться или угасать в зависимости от политических потребностей. В интересах Кремля держать эти две страны под своим контролем. Азербайджану лучше удалось избавиться от нее”.

“Деник” (Чехия): Почему Кремль допустил поражение Армении?

“Бои в Карабахе закончились не тогда, когда Москва захотела, а в то время, когда Армения больше не смогла сопротивляться”, - пишет автор, стремясь подчеркнуть, что Россия - ненадежный союзник.

“В будущем станет ясно, какую важную роль в победе Азербайджана сыграло современное турецкое и израильское оружие, а также и другая помощь, и что Россия сделала для Армении и чего не сделала. Несомненно, будет оценена и ненадежность Москвы как союзника и, самое главное, как эффективного поставщика вооружений. Авторитет российского оружия, приобретенный в Сирии, может быть потерян”.

“Онет” (Польша): “Польша должна сделать выводы из маленькой войны на дальнем Кавказе”

“Казалось, что события стали неожиданностью для России. При этом она перебросила в регион свой спецназ. С одной стороны, Кремль не мог отвернуться от своего союзника, но, с другой стороны, он не мог рисковать окончательным разрывом отношений с Азербайджаном, который не зависит от России. Москва предает Армению, вынуждая ее принять территориальные претензии Азербайджана, но в то же время и спасает ее”.

“Инфо” (Чехия): “Карабах - окровавленный сад”

О том, что Россия воспользовалась моментом, пусть даже и неприятным для нее, когда был сбит российский вертолет, пишет автор чешского журнала. Если бы не эта трагедия, Москве вряд ли удалось бы склонить Азербайджан к этому соглашению.

“Официально Армения является союзником России, но на протяжении всего конфликта, то есть не только во время его недавней эскалации, Москва для Армении делала только то, что было в интересах России. Организация Договора о коллективной безопасности, так называемое постсоветское НАТО, как его называют, с помощью которой Москва “помогает” своим союзникам, всегда остается глухим и слепым к вопросам безопасности и говорит только тогда, когда заявление подготовлено Кремлем.

Поэтому уместно спросить, о чем могла бы договориться Москва, если бы азербайджанцы не сбили российский военный вертолет в воздушном пространстве Армении. Вероятно, инцидент, который сразу был официально признан Азербайджаном и за который он принес свои извинения, заставил Баку изменить свою позицию и согласиться на предложенные Москвой условия. Таким образом, Баку был вынужден согласиться на крайне неприятное обязательство и принять около двух тысяч миротворцев на оккупированных территориях Карабаха.

Получается, что российские войска, которые были немедленно выдвинуты на линию соприкосновения, фактически вернулись в Азербайджан, который они покинули в 2012 году после закрытия Габалинской РЛС.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН