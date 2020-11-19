Лучшее еще впереди: Геворг Казарян

Полузащитник сборной Армении по футболу Геворг Казарян верит, что лучшее время команды еще впереди.

“Мы сделали это, мы - первые. Лучшее еще впереди. Мы были бы вдвойне счастливы, если бы у нас была возможность отпраздновать это важное достижение с нашими болельщиками. Поздравляю всех армян”, - как сообщает «Арменпресс», Казарян написал это на своих страницах в социальных сетях.

Сборная Армении по футболу в последнем туре второй подгруппы дивизиона “C” Лиги Наций обыграла Северную Македонию. Впервые в истории команда стала победительницей подгруппы. Единственный гол в исторической игре забил Ованес Амбарцумян. Команда под руководством Хоакина Капароса получила право выступать в дивизионе “B” Лиги Наций.