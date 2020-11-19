Число подтвержденных случаев COVID-19 в Турции не соответствует действительности: Фатих Алтайл

Турецкий журналист и обозреватель Фатих Алтайл поставил под сомнение достоверность ежедневного числа случаев заболевания Covid-19, публикуемого Министерством здравоохранения Турции, отметив, что он сам знает большее количество пациентов. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на турецкий новостной сайт “Demokrat Haber”, Алтайл выступил с речью после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях по поводу эпидемии.

Фатих Алтайл заявил: “Более 20% людей, которые прошли тест ПЦР для выявления инфекции, сообщили о положительном результате. Если учесть, что сегодня количество тестов составляет 156 000, положительное количество тестов ПЦР должно быть около 50 000. Однако опубликованное число 3 819, похоже, насмешка над всем турецким народом и обществом. Я лично знаю 3 819 пациентов. Кого наше государство хочет обмануть таким неубедительным образом? Чего оно хочет добиться? Разве не эти низкие цифры являются одной из основных причин того спокойствия, с которым мы все еще имеем дело, и в чем мы обвиняем наше общество? Не возникает ли вопрос, если число заболеваний настолько низкое, почему же принимаются эти меры?”.

В последние дни количество подтвержденных случаев COVID-19 в Турции стремительно растет. По официальным данным, 18 ноября зарегистрировано 4 215 новых случаев заражения COVID-19, 116 человек скончались. Всего в Турции заразились 425 628 человек, 11 820 человек скончались.

Эмма Ардарьян