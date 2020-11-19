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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция накаляет в регионе напряженность

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турция накаляет в регионе напряженность

“В нашем регионе накаляются геополитические события. Конфликт вокруг Арцаха, как и ожидалось, дает свои метастазы. Турция логически не может приветствовать ввод российских миротворцев в Арцах в результате подписания трехстороннего заявления. Параллельно с этим, Турция начала переброску большого количества войск в Игдир, граничащий с Арменией. Очевидно, что напряжение в нашем регионе постоянно растет. Присутствие России в Армении и в Республике Арцах растет, Иран сосредоточил войска на севере и на северо-западе, а Турция перебрасывает войска в приграничные районы с Ираном и с Арменией. В нынешней ситуации нельзя исключать ни один сценарий развития событий”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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