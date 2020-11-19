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В этот тяжелый момент это была очень важная победа: Акоп Акопян

В этот тяжелый момент это была очень важная победа: Акоп Акопян

Новичок сборной Армении по футболу полузащитник “Ереван Урарту” Акоп Акопян победе команды во второй подгруппе дивизиона “C” Лиги Наций придает важное значение.

“Я и представить себе не мог, что мой дебют в команде будет ознаменован такой впечатляющей победой. Эмоции столько, что мне сложно говорить об игре. Поздравляю весь армянский народ, это была очень мощная победа в это непростое время”, - передает «Арменпресс» слова Акопяна, цитируемые пресс-службой “Урарту”. Полузащитник “Урарту” Акоп Акопян в этой игре отпраздновал свой дебют в национальной сборной.

Сборная Армении по футболу в последнем туре второй подгруппы дивизиона “C” Лиги Наций обыграла Северную Македонию. Впервые в истории команда стала победительницей подгруппы. Единственный гол в исторической игре забил Ованес Амбарцумян. Команда под руководством Хоакина Капароса получила право выступать  в дивизионе “B” Лиги Наций.


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