Создана совместная рабочая группа правительств Республики Армения и Республики Арцах по реагированию на гуманитарную катастрофу в Арцахе. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра Армении опубликовано на официальном сайте исполнительной власти.

Сферами деятельности рабочей группы являются: 1) социальная сфера; 2) сфера образования; 3) сфера здравоохранения. 4) бизнес-сфера. 5) сфера инфраструктуры.

Возглавляет рабочую группу вице-премьер Армении Мгер Григорян. В рабочую группу входит ряд высокопоставленных лиц как из Армении, так и из Республики Арцах, включая государственного министра Арцаха Григория Мартиросяна.