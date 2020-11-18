Президент Израиля заявил о необходимости примирения с Палестиной

Президент Израиля Реувен Ривлин, приветствуя развитие связей с Бахрейном и другими мусульманскими странами региона на встрече с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни в Иерусалиме заявил, что наступило время укрепить доверие и помириться, в том числе и с палестинцами.

"Новая дружба между Израилем и Бахрейном, а также другими странами в нашем регионе ясно показывает, что мир возможен, и мир не будет ждать. Поэтому я ясно даю понять палестинскому народу, что Израиль хочет жить в мире в этом регионе. Евреи и мусульмане, дети Авраама, израильтяне и палестинцы не обречены жить вместе, нам суждено жить вместе. Пришло время укрепить доверие и помириться", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Ривлин, слова президента приводит его пресс-служба.

Президент также отметил, что у обеих стран много перспектив для сотрудничества в самых разных областях.

Президент подарил министру иностранных дел Коран в переводе на иврит его отца профессора Йосефа Йоэля Ривлина. Аз-Заяни пообещал "хранить этот подарок всю жизнь".

В среду первый после нормализации отношений официальный визит в Израиль наносит делегация королевства Бахрейн во главе с министром иностранных дел Абделем Латыфом Аз-Зайяни. Делегация из Бахрейна также проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Майком Помпео.