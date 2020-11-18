НС по предложению правительства созовет внеочередное заседание 

Национальное Собрание Армении по предложению правительства созовет внеочередное заседание 19 ноября. Как сообщает Арменпресс, в повестку внеочередного заседания включен один вопрос.

Депутаты обсудят проект «Кавказская сеть электропередач III» (2-й этап программы).

Внеочередное заседание парламента состоится 19 ноября в 11:00.