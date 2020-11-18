По предложению МЧС РФ в Арцахе создана межведомственная комиссия по оценке ущерба войны

Директор Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха генерал-майор Карен Саркисян 18 ноября провел рабочую встречу с участием сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, министра градостроительства Арцаха и представителя Защитника прав человека. Как сообщили Арменпресс в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах, обсужден широкий круг вопросов, направленных на предстоящее строительство и восстановление инфраструктуры в мирных населенных пунктах.

Карен Саркисян подчеркнул важность работ по быстрому восстановлению населенных пунктов, разрушенных ракетными ударами, и озабоченность и последовательность России в этом вопросе, а также материальную помощь.

В ходе встречи министр градостроительства Арам Саркисян доложил о проделанной его ведомством работе по оценке ущерба. По предложению директора департамента спасательных формирований МЧС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кутровского создана межведомственная комиссия, которая объездит все населенные пункты и на месте проведет инвентаризацию всех повреждений.

Предпочтение отдается восстановлению жизненно важных систем, таких как электричество, газ, водоснабжение, интернет, телефонные линии, а также ремонту многоквартирных и жилых домов, а также реконструкции школ, дошкольных учреждений, медицинских учреждений и дорог.

По словам Карена Саркисяна, эти работы должны быть начаты немедленно, чтобы создать максимальный комфорт для населения.