На акции протеста в Берлине начались задержания

Полиция применила слезоточивый газ против участников митинга напротив бундестага ФРГ в Берлине, есть пострадавшие, также начались задержания, передает корреспондент РИА Новости.

Многие участники акции жалуются на резь в глазах и проблемы с дыханием.

Полицейские также продолжают использовать водометы против протестующих. По данным корреспондента РИА Новости, возле водометов раздались два взрыва, вероятно, взорвались петарды. У полицейского отделения есть задымление,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На площадь перед Бранденбургскими воротами продолжают прибывать люди, они скандируют "Позор!"

Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.