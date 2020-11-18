Азиатские индексы - 18-11-20
ТОКИО, 18 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.10% и составил 25728.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.81% и составил 1720.65 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.22% и составил 3347.30 пункта, а HANG SENG вырос на 0.49% и составил 26544.29 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 21:00 Глава МИД РФ обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ ситуацию в Нагорном Карабахе
- 20:33 МИД Арцаха приветствует резолюции парламента Нидерландов относительно лидеров Азербайджана и Турции
- 20:05 Президент Израиля заявил о необходимости примирения с Палестиной
- 19:21 НС по предложению правительства созовет внеочередное заседание
- 19:05 Никол Пашинян попросил своих сторонников остановить митинг у здания правительства
- 18:58 По предложению МЧС РФ в Арцахе создана межведомственная комиссия по оценке ущерба войны
- 18:56 Сторонники Пашиняна проводят митинг у здания правительства
- 18:21 Ара Айвазян назначен министром иностранных дел Республики Армения
- 18:03 Гагик Царукян приглашен в Службу национальной безопасности
- 17:51 На акции протеста в Берлине начались задержания
- 17:38 Ни одно правительство в Армении не может существовать без разрешения народа: Пашинян
- 17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-11-20
- 17:35 Азиатские индексы - 18-11-20
- 17:25 В США разрешили эксплуатацию Boeing 737 MAX
- 17:14 Пяти политикам предъявлено обвинение в нарушении порядка об организации собраний
- 16:47 Комендантский час в Турции может создать проблемы для экскурсий
- 16:45 Вице-премьер представил подробности о расходовании средств собранных фондом “Айастан”
- 16:44 Мовсес Акопян подал заявление об отставке с поста начальника Военной контрольной службы МО
- 16:21 7 сел Мартакертского района также переходят под контроль Азербайджана
- 16:09 Пресс-секретарь премьер-министра призвала воздержаться от митинга в поддержку правительства
- 16:08 Санду планирует преодолеть экономический кризис в Молдавии при помощи США
- 15:55 «АВРОРА» приступает к реализации гуманитарных программ для жителей Арцаха
- 15:34 Арарат Мирзоян перенес еще одну операцию: она благополучно завершилась
- 15:24 СК предъявил обвинение убийцам летчика из России в Сирии
- 15:02 В результате снижения уровня воды в озере Ван обнаружены строения периода Араратского царства
19:25, 11.11.2020
Просмотрели 6104 раз Араик Арутюнян призвал арцахцев вернуться в свои дома
00:53, 12.11.2020
Просмотрели 3017 раз Фракция «Мой шаг» Национального Собрания Армении выступила с заявлением
23:01, 13.11.2020
Просмотрели 2285 раз Мы хотим, чтобы через Нахичевань проходила железная дорога Армения-Иран: Пашинян
09:10, 11.11.2020
Просмотрели 2054 раз Сегодня - Сардарапат армян 21-го века: в этой битве мы должны одержать победу
09:30, 17.11.2020
Просмотрели 1858 раз В Карабахе Анкара и Баку совершили геноцид: предлагается создать международный трибунал