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Азиатские индексы - 18-11-20

Азиатские индексы - 18-11-20

ТОКИО, 18 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.10% и составил 25728.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.81% и составил 1720.65 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.22% и составил 3347.30 пункта, а HANG SENG вырос на 0.49% и составил 26544.29 пункта.


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