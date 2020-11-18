Пяти политикам предъявлено обвинение в нарушении порядка об организации собраний

Специальная следственная служба предъявила обвинения члену АРФД Гегаму Манукяну, пресс-секретарю Республиканской партии Армении Эдуарду Шармазанову, члену партии «Родина» Арсену Бабаяну, председателю партии «Одна Армения» Артуру Газиняну и председателю партии «Национальная безопасность» Гарнику Исагуляну.

В ответ на запрос Арменпресс пресс-служба ССС сообщила, что им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 2251 (нарушение установленного законом порядка об организации и проведении собраний) УК Армении.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.