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Пяти политикам предъявлено обвинение в нарушении порядка об организации собраний

Пяти политикам предъявлено обвинение в нарушении порядка об организации собраний

Специальная следственная служба предъявила обвинения члену АРФД Гегаму Манукяну, пресс-секретарю Республиканской партии Армении Эдуарду Шармазанову, члену партии «Родина» Арсену Бабаяну, председателю партии «Одна Армения»  Артуру Газиняну и председателю партии «Национальная безопасность» Гарнику Исагуляну. 

В ответ на запрос Арменпресс пресс-служба ССС сообщила, что им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 2251 (нарушение установленного законом порядка об организации и проведении собраний) УК Армении.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.


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