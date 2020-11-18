Комендантский час в Турции может создать проблемы для экскурсий

Введение частичного комендантского часа в Турции никак не коснется работы отелей и закрепленных за ними пляжей, но может отразиться на проведении экскурсий, сообщает TourDom.ru.

Согласно новым правилам, все торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только с 10:00 до 20:00. Кинотеатры, рестораны и кафе должны закрыться для посетителей. Однако общепиту разрешено осуществлять доставку. Также в силе остается запрет на курение.

Представители местного турбизнеса пояснили, что эти ограничения никак не касаются работы отелей, а также закрепленных за ними пляжей, поэтому отдыхающие пока не обеспокоены,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Тем не менее, сами предприниматели озадачены, как теперь проводить выездные экскурсии и организовывать питание клиентов. Очевидно, что с этим могут возникнуть проблемы.

"Конечно, из-за комендантского часа туристы вряд ли будут отказываться от поездок, а туроператоры сокращать программы. Но мы здесь переживаем, что это лишь первый этап, и дальше нам готовят новые запретительные меры", – уточнила владелец петербургского турагентства Мария Шекер, проживающая в Анталье.