Вице-премьер представил подробности о расходовании средств собранных фондом “Айастан”

Часть средств, собранных в рамках благотворительной кампании Всеармянского фонда “Айастан” “Мы и наши границы”, была передана правительству Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Мгер Григорян на встрече с правительством в Национальном собрании, отвечая на вопрос члена фракции “Мой шаг” Артура Манукяна.

«Часть фонда еще не потрачена, часть передана правительству Армении. В этой ситуации мы сочли правильным объединить наши усилия и определять приоритеты по расходам в одном центре. Всем нам ясно, что за последние 45 дней определение приоритетов по расходам было самым важным вопросом. Соответственно, мы решили вместе обсуждать расходы, необходимые для здравоохранения, социальных нужд и инфраструктур и реализовывать их совместно, чтобы они были эффективными”, - сказал Григорян.

Вице-премьер добавил, что фонд в ближайшее время подробно представит все расходы.

В целях оказания содействия Арцаху Всеармянский фонд “Айастан” реализует кампанию сбора средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха”, в течение которого уже собрано 169 миллионов 694 050,37 долларов.