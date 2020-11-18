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Мовсес Акопян подал заявление об отставке с поста начальника Военной контрольной службы МО

Мовсес Акопян подал заявление об отставке с поста начальника Военной контрольной службы МО

Генерал-полковник Мовсес Акопян подал заявление об отставке с должности начальника Военной контрольной службы Министерства обороны Республики Армения.

19 ноября 2019 года приказом министра обороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян был назначен начальником Военной контрольной службы Министерства обороны Республики Армения.

Эту информацию Арменпресс подтвердила пресс-секретарь Министерства обороны Шушан Степанян.


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