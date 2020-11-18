Пресс-секретарь премьер-министра призвала воздержаться от митинга в поддержку правительства

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян призвала желающих провести в Ереване митинги в поддержку правительства и премьер-министра воздержаться от проведения митингов. Как сообщает Арменпресс, Мане Геворгян написала об этом на своей странице в Facebook.

“Мы призываем воздерживаться от организации в Ереване митингов в поддержку правительства и премьер-министра.

Мы благодарим добровольцев, которые вернулись в Армению с передовой и выразили свою поддержку премьер-министру и правительству, но из-за военного положения и эпидемии мы не поощряем такие митинги и призываем их не предпринимать таких шагов.

Мы заверяем, что, как отметил премьер-министр, представляя дорожную карту на ближайшие месяцы, мы должны сосредоточить наши усилия исключительно на стабилизации положения в стране, преодолении сложившейся ситуации и реализации программ в этом направлении”, - написала пресс-секретарь премьер-министра.