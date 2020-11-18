Санду планирует преодолеть экономический кризис в Молдавии при помощи США

Избранный президент Молдавии Майя Санду провела встречу с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом, рассчитывает на помощь Вашингтона в преодолении экономического кризиса, сообщила пресс-служба возглавляемой Санду партии "Действие и солидарность".

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Избранный президент Майя Санду провела встречу с послом США Дереком Хоганом, на которой обсудила текущую ситуацию в Молдавии. Майя Санду отметила, что граждане Молдавии сильно пострадали от экономического кризиса и кризиса в области здравоохранения, и что преодоление этих кризисов является неотложной задачей,.. в том числе посредством сотрудничества с США", - говорится в сообщении, опубликованном на странице партии в Facebook.

Санду поблагодарила Хогана за постоянную поддержку, оказываемую республике на протяжении долгого времени. Она также заявила, что необходимо начать новый этап во внешней политике Молдавии.

В этом году Молдавия переживает экономический кризис, который был спровоцирован сильной засухой, пандемией коронавируса, а также политической нестабильностью.