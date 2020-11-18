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В результате снижения уровня воды в озере Ван обнаружены строения периода Араратского царства

В результате снижения уровня воды в озере Ван обнаружены строения периода Араратского царства

В результате снижения уровня воды в озере Ван, находяшегося на востоке Турции были обнаружены исторические памятники, которые оказались под водой вследствие повышения уровня озера.

Как сообщает турецкое агентство “Анадолу”, в некоторых районах озера были обнаружены исторические строения, гробницы, имеющие тысячелетнюю историю.

Была обнаружена крепость Аканц (по турецки Эрчел), построенная еще в период Араратского царства. Она оказалась под водой в 1841 году, когда уровень озера Ван в очередной раз повысился.

В 2014 году, вследствие снижения уровня воды в озере, уже можно было увидеть некоторые части крепости, теперь видны руины колонн и стен, гробницы, куски керамики, камни с различными изразцами и др.

Как сообщает Арменпресс, исследованиями занимаются команды, сформированные дирекцией музея Вана.


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