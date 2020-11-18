Несмотря на сокращение инфицированных COVID-19, система работает напряженно

В Армении наблюдается положительная динамика числа инфицированных COVID-19, но система здравоохранения все еще в напряжении. В разговоре с Арменпресс министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что по последним данным из 4 109 тестов подтверждено 1 589 новых случаев. Министр отметил, что процент уменьшается, уменьшается и количество заболевших.

“В любом случае количество заболевших, ожидающих очереди госпитализации достаточно велико. По сегодняшним данным их - 375 граждан. Среди них тяжелых - 25. Вероятно, мы сможем их госпитализировать в течение дня. Несколько дней назад количество ожидающих очереди госпитализации было более 800, наблюдается уменьшение. Да, есть снижение разных показателей, но нагрузка на больничный фонд не ослабевает. Тяжелые случаи длятся долго, занимают недели, мы все еще не чувствуем облегчения”, - сказал Арсен Торосян.

По словам министра, эта положительная динамика тоже относительна. Младшие классы открыты уже несколько дней, дети ходят в школу, на каком-то этапе они могут пойти и на открытие средней, старшей школы, что станет дополнительной нагрузкой. Все учреждения, занимающиеся лечением COVID-19, работают на полную мощность. По словам министра, одна из самых больших проблем на данном этапе - это обеспечение медицинских центров кислородом. Кислород необходим для большинства госпитализированных больных. Без кислорода, по словам министра, лечение бесполезно. “Скоро у нас будет несколько кислородных станций. В конце декабря будет 4 больших станции. Увеличение этих чисел связано не только с естественным приростом, но и с состоянием войны, в результате которой во многих случаях правила не соблюдались. Мы должны справиться с этим непрекращающимся вызовом. Я хочу подчеркнуть, что мы не знаем, когда это закончится”, - сказал он.

“Не расслабляться, продолжать работать до тех пор, пока не будет найдено решение при помощи вакцинации или лекарств. Министр меньше рассматривает возможность второго варианта, вместо этого отмечая, что в вопросе вакцины уже есть некоторые изменения. Работа ведется, есть договоренности о ее приобретении, но, скорее всего, она будет в Армении в середине весны”.

Что касается тестов, Арсен Торосян сказал, что в стране нет проблем с тестами, продолжают открываться новые лаборатории. На прошлой неделе открылись две новые.

Анна Гзирян