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Премьер Молдавии допустил, что республика не получит кредит от России

Премьер Молдавии допустил, что республика не получит кредит от России

Премьер Молдавии Ион Кику допускает, что республика может остаться без российского кредита в 200 миллионов евро, поскольку власти страны за два месяца не получили подтверждения о выделении средств от правительства РФ, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Позднее правительство Молдавии официально приступило к переговорам с российскими коллегами по вопросу подписания кредитного соглашения.

"Переговоры о получении кредита в 200 миллионов долларов (переговоры шли о получении 200 миллионов евро – ред.) были в сентябре, на сегодняшний день мы ждем ответа от правительства России. Ждем реакции от РФ, но я допускаю, что мы не получим эти деньги", - заявил Кику в эфире телеканала N4.

Он добавил, что без этих средств Молдавию ждут проблемы, поскольку на них рассчитывали при составлении проекта госбюджета.

 


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