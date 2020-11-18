Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Республики Арцах опубликовала еще один список имен воинов, погибших в боях за защиту Родины.

Чухурян Норайр Алексанович, 2001 г. р. Саакян Джон Андраникович, 2000 г. р. Григорян Вардан Ваникович, 2002 г. р. Саркисян Гагик Аракелович, резервный состав, 1953 г. р. Неркарарян Ованнес Ованнесович, резервный состав, 1972 г. р. Геворгян Вазген Александрович, 1990 г. р. Цатурян Пайлак Седракович, резервный состав, 1957 г. р. Мартиросян Артавазд Самвелович, доброволец, 1993 г. р. Гиваркизян Тарон Артурович, доброволец, 1996 г. р. Котинян Григор Араратович, резервный состав, 1964 год. Киракосян Дереник Варданович, резервный состав, 1997 г. р. Халатян Адам Левонович, 1993 г. р. Авакян Гор Гарикович, доброволец, 1995 г. р. Багдасарян Акоп Вардгесович, доброволец, 1977 г. р. Варданян Седрак Норикович, 1990 г. р. Маджарян Азат Мелконович, 2000 г. р. Григорян Камо Камоевич, 1994 г. р. Анникян Айк Тигранович, 2001 г. р. Геворкян Айказ Ашотович, доброволец, 1959 г. р. Тоноян Герасим Мамиконович, доброволец, 1959 г. р. Фарманян Гагик Гришаевич, доброволец, 1975 г. р. Карапетян Геворг Гегамович, 1999 г. р. Геворкян Андраник Генрикович, резервный состав, 1961 г. р. Ованнисян Гарник Алексанович, 2001 г. р. Есаян Завен Ованнесович, 2000 г. р. Сарикян Саргис Аветикович, 2001 г. р. Хачатрян Альберт Ашотович, 2001 г. р. Давтян Давид Виленович, доброволец, 1978 г. р. Киракосян Давид Граатович, резервный состав, 1989 г. р. Погосян Вардгес Васильевич, 1998 г. р. Аракелян Севак Владикович, 1993 г. р. Лалаян Рома Валериевич, 1984 г. р. Абраамян Эрик Арменович, 1994 г. р. Тер-Аветисян Давид Гайкович, 2000 г. р. Акопян Армен Анушаванский, резервный состав, 1967 г. р. Аванесян Владимир Самсонович, доброволец, 1994 г. р. Артемян Норайр Робертович, 2001 г. р. Акопян Арташес Геворгович, 2000 г. р. Матевосян Ашот Костяевич, резервный состав, 1978 г. р. Егиазарян Грант Артурович, 2000 г. р. Авакян Тигран Ашотович, 1996 г. р. Гегамян Рафаэль Ашотович, доброволец, 1992 г. р. Гарибян Мкртич Григорьевич, резервный состав, 1992 г. р. Аревикян Гарик Эдикович, 1997 г. р. Казарян Гор Меликович, 2000 г. р. Арустамян Варужан Сергеевич, резервный состав, 1962 г. р. Симонян Алексан Размикович, 1997 г. р. Унджугулян Акоп Айвазович, 2002 г. р. Мнацаканян Самвел Левонович, 2001 г. р. Мелконян Арутюн Вачаганович, 2001 г. р. Галстян Ованнес Арменович, 2000 г. р. Гагреян Гор Степанович, резервный состав, 1998 г. р. Мгерьян Эдгар Арменович, 2002 г. р. Тоноян Арам Ашотович, резервный состав, 1990 г. р. Казарян Минас Мовсесович, резервный состав, 1963 г. р. Ардинян Баграт Жораевич, доброволец, 1989 г. р. Мартиросян Арсен Гарегинович, доброволец, 1996 г. р. Саркисян Айк Ашотович, резервный состав, 1981 г. р. Петоян Армен Петросович, доброволец, 1969 г. р. Саакян Вардан Искандерович, доброволец, 1972 г. р. Ованнисян Самвел Суренович, 1985 г. р. Даниелян Микаел Хачикович, 2001 г. р. Амарян Отар Кялашевич, 1998 г. р. Кочарян Эдуард Нверович, 2000 г. р. Хачатрян Давид Арменович, 2001 г. р. Нерсисян Роланд Врежевич, 1984 г. р. Ованнисян Ашот Давидович, резервный состав, 1994 г. р. Макарян Гагик Гайкович, 1996 г. р. Хачатрян Мелик Саргисович, 1984 г. р. Кулиджанян Геворг Самвелович, 2002 г. р. Абраамян Вазген Вагифович, резервный состав, 1998 г. р. Мурадян Сурен Володьевич, 1961 г. р. Серобян Малхас Рубикович, 1973 г. р. Гаспарян Геворг Корьюнович, 1989 г. р. Сирунян Ваге Мишаевич, 1982 г. р. Казахецян Нвер Тиграна, 1996 г. р. Еникалопян Карлен Камоевич, 1991 г. р. Слоян Самад Мамдиевич, 2001 г. р. Манукян Ишхан Араевич, 2002 г. р. Бахшян Альберт Арменович, 2001 г. р. Аджатьян Хорен Арамович, 2001 г. р.

До этого Армия обороны Арцаха опубликовала имена 1 505 погибших. 14 ноября пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян сообщила, что была проведена судебно-медицинская экспертиза тел 2 317 погибших военнослужащих, среди которых есть и неопознанные.