Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
14:02, 18 Ноябрь, 2020
Армия обороны Республики Арцах опубликовала еще один список имен воинов, погибших в боях за защиту Родины.
- Чухурян Норайр Алексанович, 2001 г. р.
- Саакян Джон Андраникович, 2000 г. р.
- Григорян Вардан Ваникович, 2002 г. р.
- Саркисян Гагик Аракелович, резервный состав, 1953 г. р.
- Неркарарян Ованнес Ованнесович, резервный состав, 1972 г. р.
- Геворгян Вазген Александрович, 1990 г. р.
- Цатурян Пайлак Седракович, резервный состав, 1957 г. р.
- Мартиросян Артавазд Самвелович, доброволец, 1993 г. р.
- Гиваркизян Тарон Артурович, доброволец, 1996 г. р.
- Котинян Григор Араратович, резервный состав, 1964 год.
- Киракосян Дереник Варданович, резервный состав, 1997 г. р.
- Халатян Адам Левонович, 1993 г. р.
- Авакян Гор Гарикович, доброволец, 1995 г. р.
- Багдасарян Акоп Вардгесович, доброволец, 1977 г. р.
- Варданян Седрак Норикович, 1990 г. р.
- Маджарян Азат Мелконович, 2000 г. р.
- Григорян Камо Камоевич, 1994 г. р.
- Анникян Айк Тигранович, 2001 г. р.
- Геворкян Айказ Ашотович, доброволец, 1959 г. р.
- Тоноян Герасим Мамиконович, доброволец, 1959 г. р.
- Фарманян Гагик Гришаевич, доброволец, 1975 г. р.
- Карапетян Геворг Гегамович, 1999 г. р.
- Геворкян Андраник Генрикович, резервный состав, 1961 г. р.
- Ованнисян Гарник Алексанович, 2001 г. р.
- Есаян Завен Ованнесович, 2000 г. р.
- Сарикян Саргис Аветикович, 2001 г. р.
- Хачатрян Альберт Ашотович, 2001 г. р.
- Давтян Давид Виленович, доброволец, 1978 г. р.
- Киракосян Давид Граатович, резервный состав, 1989 г. р.
- Погосян Вардгес Васильевич, 1998 г. р.
- Аракелян Севак Владикович, 1993 г. р.
- Лалаян Рома Валериевич, 1984 г. р.
- Абраамян Эрик Арменович, 1994 г. р.
- Тер-Аветисян Давид Гайкович, 2000 г. р.
- Акопян Армен Анушаванский, резервный состав, 1967 г. р.
- Аванесян Владимир Самсонович, доброволец, 1994 г. р.
- Артемян Норайр Робертович, 2001 г. р.
- Акопян Арташес Геворгович, 2000 г. р.
- Матевосян Ашот Костяевич, резервный состав, 1978 г. р.
- Егиазарян Грант Артурович, 2000 г. р.
- Авакян Тигран Ашотович, 1996 г. р.
- Гегамян Рафаэль Ашотович, доброволец, 1992 г. р.
- Гарибян Мкртич Григорьевич, резервный состав, 1992 г. р.
- Аревикян Гарик Эдикович, 1997 г. р.
- Казарян Гор Меликович, 2000 г. р.
- Арустамян Варужан Сергеевич, резервный состав, 1962 г. р.
- Симонян Алексан Размикович, 1997 г. р.
- Унджугулян Акоп Айвазович, 2002 г. р.
- Мнацаканян Самвел Левонович, 2001 г. р.
- Мелконян Арутюн Вачаганович, 2001 г. р.
- Галстян Ованнес Арменович, 2000 г. р.
- Гагреян Гор Степанович, резервный состав, 1998 г. р.
- Мгерьян Эдгар Арменович, 2002 г. р.
- Тоноян Арам Ашотович, резервный состав, 1990 г. р.
- Казарян Минас Мовсесович, резервный состав, 1963 г. р.
- Ардинян Баграт Жораевич, доброволец, 1989 г. р.
- Мартиросян Арсен Гарегинович, доброволец, 1996 г. р.
- Саркисян Айк Ашотович, резервный состав, 1981 г. р.
- Петоян Армен Петросович, доброволец, 1969 г. р.
- Саакян Вардан Искандерович, доброволец, 1972 г. р.
- Ованнисян Самвел Суренович, 1985 г. р.
- Даниелян Микаел Хачикович, 2001 г. р.
- Амарян Отар Кялашевич, 1998 г. р.
- Кочарян Эдуард Нверович, 2000 г. р.
- Хачатрян Давид Арменович, 2001 г. р.
- Нерсисян Роланд Врежевич, 1984 г. р.
- Ованнисян Ашот Давидович, резервный состав, 1994 г. р.
- Макарян Гагик Гайкович, 1996 г. р.
- Хачатрян Мелик Саргисович, 1984 г. р.
- Кулиджанян Геворг Самвелович, 2002 г. р.
- Абраамян Вазген Вагифович, резервный состав, 1998 г. р.
- Мурадян Сурен Володьевич, 1961 г. р.
- Серобян Малхас Рубикович, 1973 г. р.
- Гаспарян Геворг Корьюнович, 1989 г. р.
- Сирунян Ваге Мишаевич, 1982 г. р.
- Казахецян Нвер Тиграна, 1996 г. р.
- Еникалопян Карлен Камоевич, 1991 г. р.
- Слоян Самад Мамдиевич, 2001 г. р.
- Манукян Ишхан Араевич, 2002 г. р.
- Бахшян Альберт Арменович, 2001 г. р.
- Аджатьян Хорен Арамович, 2001 г. р.
До этого Армия обороны Арцаха опубликовала имена 1 505 погибших. 14 ноября пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян сообщила, что была проведена судебно-медицинская экспертиза тел 2 317 погибших военнослужащих, среди которых есть и неопознанные.
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