Деньги кампании по сбору средств направлены на нужды десятков тысяч людей, депортированных из Арцаха

Всеармянский фонд “Айастан” опубликовал сообщение, касающееся кампании по сбору средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха”. Об этом сообщает Арменпресс.

Совместным решением Всеармянского фонда “Айастан” 27 сентября, с первых же часов войны, был инициирован сбор средств “Мы и наши границы. Все для Арцаха”. Президент Республики Армения, председатель попечительского совета фонда Армен Саркисян, члены попечительского совета, в том числе и президент Арцаха, Католикос всех армян, Католикос Великого дома Киликии и другие, призвали всех принять участие в сборе средств. Сотни тысяч соотечественников были вовлечены в общенациональный сбор средств как в диаспоре, так и в Армении. Неоценима роль диаспоры, всех ее структур, партий, неправительственных организаций, участвующих в процессе сбора средств, а также местных структур Фонда, действующих в разных странах мира. Выражаем огромную благодарность всем армянам за их единство, преданность, участие и доверие.

Фонд, его международная сеть, работающая с самого первого дня напрямую с правительством Республики Арцах, представительством Арцаха в Республике Армения, Министерством здравоохранения Республики Армения, постоянно оказывает широкомасштабную помощь Арцаху. Мы говорим о дизель-генераторах, машинах скорой помощи, медицинском оборудовании и аптечках, основных предметах домашнего обихода, дровяных печах, электрических обогревателях, портативных газовых плитах, портативных зарядных станциях, кроватях и о множестве других предметах помощи на протяжении всей войны, предназначенных для смягчения гуманитарного кризиса. Через сеть Всеармянского фонда “Айастан” на родину было доставлено более ста тонн гуманитарной помощи в виде различных грузов.

Исходя из ситуации, сложившейся после 27 сентября 202о года, для скорейшего возмещения ущерба, централизованного осуществления необходимых покупок (включая и восстановление многих инфраструктур и систем здравоохранения, различные социальные проблемы Арцаха, такие как все нарастающая эпидемия и т. д.) возникла необходимость консолидировать ресурсы, доступные в Республике Армения. Для скорейшей организации указанных работ удалось консолидировать не только финансовые, но и человеческие ресурсы.

Попечительский совет Всеармянского фонда “Айастан” в рамках кампании по сбору средств для выполнения тех же расходов принял решение передать определенную сумму и в бюджет Республики Армения. Попечительский совет Фонда принял соответствующие решения, на основании которых оказываемая Фондом помощь имеет соответствующую обоснованную документацию.

Деньги были направлены на решение проблем десятков тысяч соотечественников, перемещенных из Арцаха, а также на финансирование здравоохранения, социальной сферы, инфраструктуры и других важных сфер.

Согласно уставу Всеармянского фонда “Айастан”, Правление фонда готовит подробный отчет о своей деятельности и о расходах, который будет рассмотрен наблюдательным советом фонда и будет передан на утверждение Попечительскому совету. Финансовая отчетность фонда будет опубликована после аудита вместе с заключением международного аккредитованного независимого аудитора.

Следуя нашему девизу - экономно, эффективно и целенаправленно расходовать средства доноров, мы остальные деньги направим на удовлетворение различных потребностей семей вынужденных переселенцев, пострадавших и раненых, а также семей, возвращающихся в Арцах (коммунальные услуги, реконструкция, частичная компенсация, пособия по утрате имущества и т. д.). Это - на данный момент основной приоритет. Детальные программы в этом направлении уже разрабатываются с партнерскими организациями.

Фонд, будучи аполитичной благотворительной организацией, преследующей благотворительные, социальные, экономические, научные, образовательные, культурные, медицинские и другие благотворительные цели, продолжит действовать в соответствии со своей миссией и уставными целями во благо Армении, Арцаха и диаспоры. Потребности огромны, масштабы работы невообразимы, поэтому общенациональная мобилизация необходима больше, чем когда-либо. Мы еще раз выражаем огромную благодарность сотням тысяч наших дарителей, всем содействующим, которые стояли, и продолжают стоять рядом с Родиной и с народом Арцаха”.