Турция сознает, что военные действия против Армении будут означать русско-турецкую войну

Турция сознает, что военные действия против Армении будут означать непосредственную российско-турецкую войну, а турецко-российские отношения пока не достигли того уровня напряженности, который мог бы привести к войне.

Такое мнение Арменпресс выразил тюрколог Рубен Мелконян, комментируя широко распространяемую информацию, что Турция на Игдирском участке границы с Арменией накапливает войска и военно-транспортную авиацию.

По словам Мелконяна, этот вопрос нужно рассматривать шире в контексте региональных событий. Иран также на границе разместил свои войска, Россия вводом миротворцев в Арцах наращивает свое военное присутствие в регионе. “При этом, вхождение России в регион - это ожидаемое законное вхождение в Арцах. И естественно, что Турция, как еще один потенциальный игрок в этом регионе, который преследует агрессивные цели в Южном Кавказе, должна была прибегнуть к такому военно-политическому ходу, то есть к наращиванию войск и военной техники на границе”, - сказал он.

По его словам, это может преследовать несколько целей. Мелконян полагает, что, во-первых - это демонстрация силы и политический мессидж, адресованный двум потенциальным региональным игрокам, России и Ирану. Во-вторых, он попытается усилить свои агрессивные стремления иметь военное присутствие в Азербайджане, узаконить свое военное присутствие в Азербайджане. В-третьих, проблема Нахиджевана может обостриться, не будем забывать, что представления Ирана и Турции относительно Нахиджевана во многих отношениях существенно различаются. А наращивание войск может быть сигналом для Ирана. И, конечно же, это традиционная угроза Армении со стороны Турции”, - сказал тюрколог, напомнив, что Турция делала такое наращивание и во время первой карабахской войны.

Касаясь вопроса, может ли этот шаг Турции перерасти в конкретные военные действия, Мелконян отметил, что начало прямых военных действий против Армении означает не только армяно-турецкую войну, это означает российско-турецкую войну, войну ОДКБ - Турция, войну ОДКБ - НАТО. Тюрколог предлагает лучше просчитать ситуацию, чтобы понять, возможна ли русско-турецкая война или третья мировая война. “Я думаю, что турецкие власти, ведущие геноцидальную политику, хорошо осведомлены о том, что прямые военные действия против Армении - это война против России. Текущие события и реалии предполагают, что турецко-российские отношения еще не достигли того уровня напряженности, который мог бы привести к прямой войне”, - сказал он.

Однако Мелконян подчеркивает, что сама Турция - деструктивное, агрессивное государство, от которого в любой момент можно ожидать чего угодно. Таким образом, ничего нельзя исключать, но он полагает, что на данный момент этот шаг Турции может иметь больше атрибутов политического послания и демонстрации силы.

Весть о том, что Турция на границе с Арменией, в районе Игдира, накапливает войска и военно-транспортную авиацию, - сообщил “Telegram channel Соловьев” со ссылкой на “Militarist”.

Анна Григорян