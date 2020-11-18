Украина арестовала 44 российских самолета из-за авиаперевозок в Крым

По материалам следователей Службы безопасности Украины наложен арест на 44 пассажирских самолета одного из российских авиаперевозчиков, нарушивших порядок въезда и выезда на территорию Крыма, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на аннексированный полуостров в нарушение норм украинского законодательства", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наложение ареста и проведение дальнейших следственных действий даст возможность ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.