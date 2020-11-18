Ивета Мукучян в Дадиванке исполнила духовную композицию “Сирт им сасани”

Певица Ивета Мукучян, которая в тяжелые для Армении и Арцаха дни поддерживала своих соотечественников своими песнями, публикациями и сбором средств, разместила в Интернете видеозапись исполнения в Дадиванке духовной композиции “Сирт им сасани”.

Как сообщает Арменпресс, Мукучян ее исполняет в монастырском комплексе Дадиванк.

К видеозаписи певица добавила следующий комментарий. “Если я когда-либо сомневалась в Боге, теперь я понимаю, как важно иметь его в своем сердце. Когда вы смотрите в глаза людей, которые отдали своих сыновей ради земли, потерянной земли, вынуждены были сжигать свои дома, вы понимаете, что только надежда спасает от смерти, потому что “Во тьме светится свет, тьма не победит его” (Иоанн 1:1- 51).